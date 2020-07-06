كوريا الجنوبية تصدر شاحنات من نوع جديد

صدرت كورويا الجنوبية شاحنات متوسطة وكبيرة الحجم، عاملة بخلايا وقود الهيدروجين، والتي طورتها الحكومة الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة "هيونداي موتور" لأول مرة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كورويا الجنوبية، الاثنين، إن 10 شاحنات عاملة بخلايا وقود الهيدروجين غادرت اليوم ميناء كوانغيانغ بكوريا الجنوبية متوجهة إلى سويسرا.

وتعتزم "هيونداي موتور" إنتاج ما مجموعه 1600 وحدة بحلول عام 2025.

يذكر أن الوزن الإجمالي للشاحنة يبلغ 34 طنا وتصل قوة خلايا وقود الهيدروجين وقوة محرك الجر إلى 190 kW و350 kW على التوالي. وتمتلك الشاحنة القدرة على قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر بعد شحنها لمرة واحدة.

وقامت الوزارة بضخ 90.6 مليار وون (حوالي 75.4 مليون دولار) لدعم تطوير الأجزاء الأساسية مثل خلايا وقود الهيدروجين وتحسين الأداء.

وقال مسؤول بالوزارة إن تصدير كمية كبيرة من الشاحنات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين أثبت تكنولوجيا البلاد المتقدمة وموثوقيتها، الأمر الذي سيمنح ميزة تنافسية للشركات الكورية في سوق سويسرا للسيارات العاملة بالهيدروجين، الذي من المتوقع أن يحقق نموا حادا.

وتتوقع شركة أبحاث أن يرتفع حجم سوق السيارات العاملة بالهيدروجين في سويسرا من 25 وحدة في عام 2019 إلى 11533 وحدة في عام 2028.

وتعتزم حكومة كورويا الجنوبية ضخ حوالي 100 مليار وون خلال الـ 5 سنوات المقبلة من الآن لتحسين الأداء والمتانة للأجزاء الأساسية في إطار جهودها المبذولة لدعم الشركات الكورية للحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمي للسيارات العاملة بالهيدروجين.

المصدر: "يونهاب"