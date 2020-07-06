روسيا ضمن دول أوروبا العشر الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب

دخلت روسيا في عام 2019، ضمن دول أوروبا العشر الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وشغلت في القائمة المرتبة التاسعة.

ووفقا لدراسة سنوية حول جاذبية الاستثمار في أوروبا وروسيا للعام 2019، شغلت ألمانيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا.

وفي العام 2019، وظف المستثمرون الأجانب أموالهم في 191 مشروعا على أراضي روسيا. وسمح هذا المؤشر لروسيا بالحفاظ على المركز التاسع في قائمة 20 دولة الأكثر جاذبية للاستثمارات.

وبالمقارنة مع العام 2018، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا بنسبة 9%.

وأظهرت الدراسة، أن العام الماضي بالنسبة لأوروبا كان من أكثر الأعوام نجاحا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استثمر المستثمرون الأجانب في 6412 مشروعا جديدا في 47 دولة.

ويرجع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا، بشكل أساسي إلى زيادة كبيرة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا، حيث استحوذت على 1197 مشروعا جديدا، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام السابق.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا بنسبة 5%، لتحتل المرتبة الثانية مع 1109 مشروعا جديدا. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ971 مشروعا.

المصدر: "نوفوستي"