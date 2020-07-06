الحكومة البريطانية تخصص دعما لقطاع الفنون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستستثمر نحو ملياري دولار في المؤسسات الثقافية والفنية لمساعدة قطاع أصابته جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام بالشلل.

وفي ظل أزمة كورونا أصبحت المسارح ودور الأوبرا وشركات الباليه بلا جمهور منذ شهور.

وعلى الرغم من أنه يمكن للمتاحف ودور السينما استئناف نشاطها في المملكة المتحدة بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة في أحدث تخفيف للعزل العام بدأ السبت الماضي، ما زالت الإرشادات تفرض عدم إقامة حفلات مباشرة في المسارح أو قاعات الموسيقى.

وقال جونسون، في بيان أمس الأحد، إن "هذا المبلغ سيساعد على حماية القطاع من أجل الأجيال المقبلة وضمان أن تستطيع الجماعات والمنتديات الفنية عبر المملكة المتحدة في الاستمرار ودعم العاملين في القطاع رغم أن أبوابه ما زالت مغلقة وستائره مسدلة".

وقالت الحكومة إن هذا الاستثمار الذي يبلغ حجمه 1.57 مليار جنيه إسترليني (1.96 مليار دولار) أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع الثقافة ببريطانيا.

وأضافت أنه ستتم حماية المتاحف والمعارض الفنية والمسارح ودور السينما المستقلة وأماكن التراث والمنتديات الموسيقية من خلال المنح والقروض الطارئة.

(الدولار=0.8016 جنيه إسترليني)

المصدر: "رويترز"