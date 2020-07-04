تونس تحافظ على تصنيفها بين اقتصادات الدخل الوسيط

أبقى البنك الدولي على الاقتصاد التونسي بين الاقتصادات ذات العائد الوسيط للفترة 2020 /2021.

وتم هذه السنة تغيير موقع 10 بلدان ضمن شريحة التوزيع الخاصّة بالتصنيف مقارنة بالسنة المنقضية.

وتعلّق الأمر بعدة دول بينها إندونيسيا ونيبال ورومانيا وتنزانيا والجزائر والسودان وسريلانكا.

وتعرف الاقتصادات ذات الدخل الوسيط ضمن الشريحة الدنيا على أنها الاقتصادات التي يتراوح فيها نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام بين 1036 و4045 دولارا.

ويصل نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى 12،536 دولارا أو أكثر.

ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات تشمل الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط الأعلى والدخل المرتفع.

وللحفاظ على عتبات تصنيف الدخل حتى تبقى ثابتة بالقيمة الحقيقية، يتم تعديلها كل عام وفق معدلات التضخم.

المصدر: mosaiquefm.net