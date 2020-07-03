تراجع الأسهم الأوروبية مع انحسار آمال الانتعاش بفعل تزايد إصابات كورونا

انخفضت الأسهم الأوروبية الجمعة، بعد مكاسب حققتها خلال الأسبوع، مع انحسار تفاؤل المستثمرين حيال آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 القياسي على انخفاض 0.8 بالمئة، إذ كان نشاط التداول ضعيفا بسبب عطلة السوق الأمريكية وسجل المؤشر زيادة أسبوعية اثنين بالمئة.

وتدعمت الأسواق هذا الأسبوع بفعل آمال في لقاح لكوفيد-19 ومؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية، لكن المستثمرين صاروا أقل تفاؤلا حيال تحقيق مزيد من المكاسب، بعد أن سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 أمس الخميس.

وأظهر مسح خاص أن قطاع الخدمات الصيني، نما في يونيو بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، إذ أنعش تخفيف إجراءات الإغلاق العام طلب المستهلكين، رغم أن الشركات لا تزال تقلص الوظائف.

المصدر: رويترز