مسؤول سوري: الحكومة تمنح الفلاحين 30% زيادة على قيمة الأقماح

صرح مدير عام مؤسسة "إكثار البذار" السورية بسام سليمان، بأنه تم تسويق نحو 35 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم الحالي من مختلف المحافظات السورية.

وتوقع المسؤول السوري أن يصل حجم التسوق حتى نهاية الموسم إلى 75 ألف طن.

وبين سليمان، أن المؤسسة خصصت حتى الآن 31 مليار ليرة على دفعتين، 18 و13 مليار ليرة.

ولفت إلى أن المؤسسة تمنح الفلاحين 30% زيادة على قيمة الأقماح، وذلك وفق توجيهات الحكومة لتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجهم وتوريده لإكثار البذار من أجل تأمين حاجة المؤسسة التي تمثل البنك الأساسي للبذار.

المصدر: "الوطن"