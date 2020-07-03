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انخفاض أسعار النفط مع تنامي المخاوف من تعثر تعافي طلب الوقود

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط مع تنامي المخاوف من تعثر تعافي طلب الوقود
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط اليوم لتتخلى عن مكاسب حققتها سابقا، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

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ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.8% إلى 42.79 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.9% إلى 40.30 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد عن 2% أمس الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع، وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. 

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة. 

وقال شركة "إيه إن زد ريسيرش" في مذكرة "السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي".

المصدر: "رويترز"

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