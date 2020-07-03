صادرات تركيا إلى ليبيا تصل إلى 10 مليارات دولار قريبا!

كشف مسؤول اقتصادي تركي، أن حجم صادرات بلاده إلى ليبيا قد يصل قريبا إلى 10 مليارات دولار، وسط استعدادات تركية للهيمنة على إعادة إعمار هذا البلد العربي الذي يشهد حروبا متواصلة.

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وأفاد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومية)، في تصريح، بأن حكومة الوفاق الوطني وعالم الأعمال في ليبيا، متلهفان جدا للاستثمارات التركية.

وأوضح أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وقدرة البلاد على إدراك واقعها، يحتمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بسرعة.

وأضاف: "تتواصل صادراتنا إلى ليبيا بشكل متزايد (..) ويمكننا الوصول بها خلال فترة قريبة إلى 10 مليارات دولار".

يشار إلى أن وفدا من رجال الأعمال الأتراك سيزور ليبيا في الأسبوعين المقبلين، لبحث سبل إعادة الإعمار في هذه الدولة العربية التي تعاني من حرب داخلية منذ العام 2011، تشارك فيها تركيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

وذكر مسؤولان تركيان أن الوفد سيبحث كيفية مساهمة الشركات والبنوك التركية في إعادة إعمار ليبيا، وتأمين احتياجاتها.

وقال مسؤول تركي بقطاع الصناعة، إن الوفد سيضع خطة أعمال وسيركز في بادئ الأمر على الوفاء باحتياجات ليبيا من الطاقة وإعادة الإعمار وتجديد بنيتها التحتية.

وكان قرنفيل، قال إنه من المتوقع أن يتم قريبا تحديد موعد جديد لاجتماع بين رؤساء شركات ليبية ومصنعي الأغذية والأدوية والسلع الأخرى الأتراك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "الأناضول"+RT