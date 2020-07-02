روسيا تزيد حصة الدولار واليورو في احتياطياتها وتقلص اليوان

أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قلص حصة اليوان الصيني وزاد الدولار الأمريكي واليورو في احتياطياته الدولية، في الربع الرابع من 2019.

وبلغت نسبة الدولار ضمن أصول روسيا من العملة الصعبة 24.5 بالمئة في 31 ديسمبر 2019، ارتفاعا من 24.1 بالمئة في نهاية سبتمبر 2019.

وتراجعت حصة اليوان إلى 12.3 بالمئة في نهاية ديسمبر من 12.5 بالمئة في نهاية سبتمبر، حسب بيانات البنك المركزي، بينما زادت نسبة اليورو إلى 30.8 بالمئة من 30.3 بالمئة.

المصدر: رويترز