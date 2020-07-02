زيادة العجز التجاري الأمريكي وهبوط الصادرات لأدنى مستوى منذ 2009

ازداد العجز التجاري الأمريكي في مايو مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوى منذ 2009 بفعل تداعيات كورونا، مما يعزز توقعات انكماش الاقتصاد في الربع الثاني بأشد وتيرة منذ الكساد العظيم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن العجز التجاري زاد 9.7 بالمئة إلى 54.6 مليار دولار.

وكان اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة العجز إلى 53 مليار دولار في مايو.

وانحدرت الصادرات بنسبة 4.4 بالمئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلة أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009 وهوت صادرات السلع 5.8 بالمئة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.

وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات التي تراجعت إلى 54.5 مليار دولار لأقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.

وتراجعت الواردات 0.9 بالمئة إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010.

وانخفضت صادرات السلع 0.8 بالمئة إلى 166 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010.

المصدر: رويترز