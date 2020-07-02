عمّان: العراق يعلّق تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر

أعلن مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحياري، إيقاف تحميل النفط الخام العراقي حاليا من بغداد حتى إشعار آخر، نظرا لـ"انهيار أسعاره عالميا".

وأشار الحياري عبر شاشة "المملكة"، إلى متابعة الأمر مع المعنيين في الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخام عالميا.

ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، والموقعة في عام 2019، وتقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل نفط يوميا، ما يشكل 7% من احتياجات الأردن.

من جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في بيان سابق، أن "واردات الأردن من نفط العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 983 ألف برميل بمعدل 10 آلاف، و800 برميل يوميا".

وأوضحت في تصريح لوكالة "بترا"، أن "مصفاة البترول الأردنية استقبلت 2.1 مليون برميل، منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي في موقع المصفاة في الزرقاء في سبتمبر 2019، ولغاية نهاية مارس 2020".

المصدر: RT