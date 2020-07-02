صادرات فنزويلا من الخام تهبط إلى أدنى مستوى في 77 عاما

أفادت بيانات نقلتها وكالة "رويترز" بأن صادرات فنزويلا من النفط الخام نزلت في يونيو إلى 379 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في 77 عاما.

وتراجعت صادرات النفط الفنزويلية في الشهر المنصرم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1943 بعد أن أبحرت 6 ناقلات بعيدا عن مياه البلاد دون أن تكون محملة، في خطوة لتجنب خطر العقوبات الأمريكية.

وبحسب بيانات "رفينيتيف إيكون"، فإن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه" ومشاريعها المشتركة صدرت ما إجماليه 17 شحنة في يونيو، أو حوالي 379 ألف برميل يوميا، من الخام والمنتجات المكررة.

وأظهرت البيانات أيضا أن واردات فنزويلا من الوقود تراجعت الشهر الماضي إلى 66 ألف برميل يوميا من 77 ألف و100 برميل يوميا في مايو الذي شهد تفريغ شحنات من البنزين الإيراني.

ويحرم الهبوط في صادرات النفط حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من مصدرها الرئيسي للإيرادات، ما يساهم في انهيار اقتصادي في البلد العضو بمنظمة "أوبك" ويجعل السلطات تعاني نقصا في الأموال لشراء واردات أساسية مثل الغذاء والأدوية.

المصدر: "رويترز"