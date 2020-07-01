الأسهم الأوروبية تنهي جلسة متقلبة على ارتفاع بدعم من آمال إيجاد لقاح لـ"كوفيد-19"

دفعت آمال في إيجاد لقاح لـ"كوفيد-19" سوق الأسهم الأوروبية لتغلق مرتفعة يوم الأربعاء.

وتعافت الأسهم الأوروبية من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقلق مرتبط بصندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" جلسة تداول متقلبة مرتفعا 0.2 بالمئة، لكن المؤشرات الرئيسية في بورصات باريس وميلانو ولندن تراجعت حوالي 0.2 بالمئة.

وتعافت أسهم شركات الطاقة من خسائر الجلسة السابقة مع صعود أسعار النفط بعد تقارير أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وجاءت أسهم شركات السياحة والترفيه في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 1.8 بالمئة.

المصدر: رويترز