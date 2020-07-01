مسؤولة بالمركزي الأمريكي: تعافي الاقتصاد سيستغرق 4 أو 5 سنوات في أفضل السيناريوهات

رسمت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سان فرانسيسكو، صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقالت ماري دالي إنها تعتقد أنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل فوق 10 بالمئة في نهاية العام ولن يعود إلى مستوياته السابقة لأزمة فيروس كورونا قبل أربع أو خمس سنوات.

وأبلغت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سان فرانسيسكو، صحيفة "واشنطن بوست"، أنها لا تتوقع تعافيا قويا في الأجل القصير.

وصرحت بأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الفترة الزمنية للسيطرة على جائحة "كوفيد-19".

وأوضحت دالي أن التعافي قد يستغرق 4 أو 5 سنوات في أفضل السيناريوهات، لكنه سيستغرق فترة أطول إذا اتضح أن التداعيات الاقتصادية للجائحة منتشرة وطويلة الأمد.

المصدر: رويترز