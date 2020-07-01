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"وول ستريت جورنال": السعوديون يهددون بحرب جديدة لأسعار النفط مع أقرانهم في "أوبك"

مال وأعمال

AFP SAUDI ARABIA'S MINISTRY OF ENERGY /
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية هددت بإشعال حرب لأسعار النفط ما لم يقم أعضاء آخرون في "أوبك" بالتعويض عن فشلهم في الامتثال للتخفيضات الإنتاجية الأخيرة للمنظمة.

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مصادر ترجح أن تخفف دول
مصادر ترجح أن تخفف دول "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في أغسطس

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، طلب في الأسابيع القليلة الماضية من أنغولا ونيجيريا تقديم تعهدات مفصلة لتنفيذ تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

 يذكر أن بلدانا في المنظمة، مثل العراق ونيجيريا، تخلفت عن الامتثال للتخفيضات في مايو وفي اتفاقات سابقة للمنظمة.

وكانت أربعة مصادر في "أوبك+"، قالت أمس الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستخففان على الأرجح من التخفيضات القياسية في إنتاج النفط، بدءا من شهر أغسطس المقبل.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو الجاري.

المصدر: وكالات

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