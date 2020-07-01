إسرائيل تتوقع أول انكماش اقتصادي سنوي في تاريخها بسبب الجائحة

قال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 60 مليار شيقل (17.4 مليار دولار) بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأبلغ يسرائيل كاتز، مؤتمرا صحفيا، أن وزارة المالية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

ووافقت تل أبيب بالفعل على حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار شيقل (29 مليار دولار)، وقال كاتز إنه سيعمل على منع تسريحات للعمال وتشجيع إعادة التدريب المهني.

وأضاف أنه يعارض العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد.

وهزت الجائحة اقتصاد إسرائيل، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة، ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.

وأصيب أكثر من 1500 إسرائيلي بـ"كوفيد-19" في اليومين الماضيين ليصل العدد الحالي للإصابات إلى 8000 آلاف.

المصدر: رويترز