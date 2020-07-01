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أردوغان: سننهي عام 2020 بمعدل نمو يفاجئ الجميع مرة أخرى

مال وأعمال

أردوغان: سننهي عام 2020 بمعدل نمو يفاجئ الجميع مرة أخرى
Reuters
صورة تعبيرية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنهي عام 2020 بمعدل نمو يفاجئ الجميع مرة أخرى.

وجاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف الرئيس التركي، قائلا إن "بيانات يونيو الماضي الاقتصادية باعثة للأمل، ولا نشك بأننا سنحقق قفزة أكبر خلال يوليو الجاري".

وأشار إلى أن "الدول التي تجاهلت استغاثات مواطنيها أثناء تفشي كورونا لا يحق لها التشكيك بمواقف تركيا".

يتبع..

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