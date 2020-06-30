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أسهم تركيا تسجل أفضل أداء فصلي منذ العام 2009

مال وأعمال

أسهم تركيا تسجل أفضل أداء فصلي منذ العام 2009
Reuters
تركيا
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أنهت الأسهم التركية، الثلاثاء، أفضل فصل لها منذ 2009، مدعومة بتفاؤل حيال تعزز الاقتصاد في النصف الثاني من العام بفعل رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بكورونا داخل البلاد وخارجها.

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وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول (بيست 100) بنحو 30 بالمئة في الربع الثاني، وهو أفضل من زيادة بحوالي 18 بالمئة للمؤشر القياسي للأسواق الناشئة "إم إس سي آي".

وجاءت المكاسب على الرغم من توقف شبه تام للاقتصاد التركي في أبريل ومايو، وبعد تهاوي المؤشر "بيست 100" بأكثر من 21 بالمئة في الربع الأول.

وكان المؤشر التركي الرئيسي قد ارتفع بأكثر من 43 بالمئة في الربع الثاني من 2009.

وخففت أنقرة أغلب قيودها المرتبطة بالفيروس في الأول من يونيو.

المصدر: رويترز

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