محافظ المركزي السعودي يحث البنوك التجارية على زيادة الإقراض

حث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، البنوك التجارية في المملكة على زيادة الإقراض في الوقت الراهن لدعم الشركات في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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وقال المسؤول، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي افتراضي، إن البنك المركزي السعودي يشجع البنوك التجاريةعلى زيادة الإقراض من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وكان الخليفي قد قال إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وجاء تعليق الخليفي ردا على توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال إن اقتصاد السعودية سينكمش هذا العام بنسبة 6.8% بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار الخام.

المصدر: "رويترز"