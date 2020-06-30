مسؤول بصندوق النقد الدولي: اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام

رسم مسؤول في صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وذلك في ظل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال مسؤول في الصندوق، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام.

كذلك أشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط مستوى 40-50 دولارا في 2020.

يتبع..