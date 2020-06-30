الولايات المتحدة تشدد قواعد تصدير بعض السلع إلى روسيا والصين وفنزويلا

دخلت أمس حيز التنفيذ قواعد جديدة بشأن الصادرات من الولايات المتحدة إلى روسيا والصين وفنزويلا، وبموجبها شددت واشنطن من القيود على الصادرات الأمريكية إلى هذه البلدان.

ونشرت وزارة الصناعة والتجارة الأمريكية وثيقة بشأن تشديد قواعد التصدير إلى روسيا والصين وفنزويلا في أبريل الماضي، لكن التعليمات الجديدة دخلت حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين.

وستطال التعليمات الجديدة تراخيص تصدير السلع التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية في روسيا والصين وفنزويلا.

وتمس التعليمات صادرات سلع مثل الأجهزة الميكانيكية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات وبعض التقنيات.

ولتصدير السلع التي تطالها التعليمات الجديدة إلى روسيا والصين وفنزويلا سيتطلب الحصول على تصريح خاص من السلطات الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"