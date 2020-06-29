ولي العهد السعودي يبحث سير اتفاق "أوبك+" مع الرئيس النيجيري

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، هاتفيا سير اتفاق "أوبك+" مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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واستعرض الجانبان أيضا أوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو، ما يطيل أمد اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع في الشهرين الأخيرين عن طريق سحب نحو 10% من المعروض العالمي من السوق.

المصدر: وكالات