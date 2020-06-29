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عقود شراء المساكن القائمة في أمريكا تسجل قفزة قياسية في مايو

مال وأعمال

عقود شراء المساكن القائمة في أمريكا تسجل قفزة قياسية في مايو
Reuters
الولايات المتحدة
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سجلت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو، مما يشير إلى بداية تحول لسوق الإسكان بعد أن تضررت بشدة مع بقية قطاعات الاقتصاد من جائحة "كوفيد-19".

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاثنين، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، قفز بنسبة 44.3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات في 2001.

ومع هذا فإن تلك المبيعات ما زالت منخفضة 10.6 بالمئة عن مستواها في فبراير قبل إغلاق الشركات في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات المساكن القائمة انخفضت 5.1 بالمئة على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تتعافى عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 18.9 بالمئة في مايو.

المصدر: رويترز

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