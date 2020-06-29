كورونا.. "أمازون" تدفع 500 مليون دولار مكافآت لموظفيها بالخطوط الأمامية

قالت شركة "أمازون" اليوم الاثنين إنها ستدفع ما ماجموعه 500 مليون دولار كمكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة كورونا.

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وأضافت في منشور على مدونتها أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الإلكترونية حتى يونيو سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار.

وتواجه الشركة التي تسلم حوالي عشرة مليارات من المنتجات سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي ونقابات عمالية أمريكية حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لحماية موظفيها من جائحة "كوفيد-19".

وفي وقت سابق اليوم، قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على إجراءات السلامة، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته نقابة "فيردي" العمالية أمس الأحد.

المصدر: "رويترز"