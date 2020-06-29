بيفاني: مفاوضات لبنان مع صندوق النقد "لم تمت" لكن يجب اتباع أداء مختلف

قال المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، آلان بيفاني، إنه لا يعلن "وفاة" المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا على ضرورة اتباع أداء مختلف ومقاربة جديدة.

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وجاءت تصريحات بيفاني في حديثه للصحفيين اليوم الاثنين بعد استقالته من منصبه مديرا عاما لوزارة المالية، والتي عزاها إلى طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية.

وأكد بيفايني أن "الوقت المتبقي قصير جدا، واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكا أو شاهدا على ما يجري"، كما دعا مسؤولي بلاده إلى الاستماع إلى "صوت الناس ومصارحتهم ... لقد أصبح من الواضح أنه لا يمكن الحصول على التمويل (ببلاش) من دون عملية إصلاحية كبيرة".

وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد التي بدأت في مايو، بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وفي وقت سابق من الشهر استقال هنري شاوول، مستشار وزارة المالية، من فريق محادثات صندوق النقد بلبنان قائلا إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية".

المصدر: وكالات