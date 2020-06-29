الكويت تعلن موعد تشغيل الرحلات التجارية في مطارها الدولي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في بيان على موقع "تويتر": "وافق مجلس الوزراء على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة، وفق الإشتراطات الصحية".

إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ابتداء من الأول من أغسطس 2020#CGCKuwaitpic.twitter.com/kU5XtFAagF — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) June 29, 2020

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات