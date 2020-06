موسكو ضمن قائمة أفضل 20 مدينة أوروبية للاستثمار في التكنولوجيا

أفادت سلطات موسكو أن العاصمة الروسية احتلت المركز الـ18 في قائمة تصنف 76 مدينة أوروبية من حيث امتلاكها مقومات للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والشركات الناشئة.

وأوضح فلاديمير إيفيموف، نائب عمدة موسكو لشؤون السياسة الاقتصادية والملكية والعلاقات العقارية، في بيان نشر على موقع حكومة المدينة اليوم الاثنين، أن القائمة صنفت المدن الأوروبية من حيث المناخ الاستثماري ومدى توفر العمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة.

وأضاف المسؤول أن موسكو احتلت المركز الـ18 في التصنيف العام ، فيما شغلت المركز الـ10 في إحدى الفئات الخمس للتصنيف، وهي "بيئة الشركات الناشئة".

والمدن الخمس الأولى في القائمة هي لندن، وباريس ودبلن وأمستردام وبرلين.

يذكر أن تصنيف "مدن المستقبل التقنية Tech Cities of the Future) 2020/21" وضعته للمرة الأولى هذا العام مجلة fDi Intelligence ونشرة (TNW (The Next Web المتخصصة في شؤون التكنولوجيا والابتكار.

المصدر: "نوفوستي"