ارتفاع صادرات إيران من الغاز 3,6 مليار متر مكعب في عام

أفاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن صادرات البلاد من الغاز زادت بمقدار 3,6 مليار متر مكعب، بما يعادل 26% حتى مارس 2020، وذلك على أساس سنوي.

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ونسب الموقع إلى حسن منتظر تربتي، رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، قوله إن حوالي 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية في مارس.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران لم يؤثر على برامج التطوير في قطاع الغاز.

ويجدر الذكر أن إيران هي البلد الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط، حيث سجلت وفيات بلغت عشرة آلاف و508 حتى أمس الأحد.

المصدر: "رويترز"