مدبولي: مصر حققت أفضل نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إن بلاده حققت أفضل معدل نمو في الشرق الاوسط وإفريقيا، رغم تداعيات وباء كورونا.

وأضاف مدبولي، في تصريح، أن حجم المشروعات، التي تم تنفيذها خلال الست سنوات الماضية، يتجاوز إجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنية.

وأكد أن مصر تسعى لمواصلة النمو بالتركيز على قطاعات التشييد والبناء والطاقة والزراعة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 مليار جنية لتطوير قطاع الإتصالات.

وأشار إلى أن مصر من أفضل الدول بمنطقة الشرق الأوسط من حيث النمو الاقتصادي، وتخطو خطوات غير مسبوقة في عملية التقدم والتنمية، ووصلنا في يناير وفبراير الماضيين إلى معدل نمو 5.7، ومتوقع أن يتم إنهاء العام المالي الحالي بمعدل 4%، في ظل هذه الظروف.

ولفت إلى أن هناك انكماشا سيحدث في الاقتصاد وينمو بالسالب، وانخفاض شديد حركة السياحة العالمية، ما يؤثر على اقتصاديات كافة الدول، مما جعل الحكومة تخطط لكيفية التعامل مع هذه الظروف.

المصدر: RT