 الصين ترفع أسعار البنزين والديزل لأول مرة منذ بداية العام

أعلنت اللجنة الحكومية للتنمية والإصلاح في الصين، عن الزيادة الأولى في هذا العام، على أسعار البنزين ووقود الديزل.

وذكرت أن الزيادة، ستصبح سارية المفعول في السوق المحلية، اعتبارا من 29 يونيو.

ووفقا للجنة، ستزيد قيمة الطن الواحد من البنزين بمقدار 120 يوان (17 دولارا) ليصبح سعر الطن في السوق من 6905 إلى 7160 يوان(من 979 إلى 1015 دولارا)، والزيادة في قيمة الديزل -110 يوان (15 دولار)، ليصبح سعر الطن في السوق 5900 إلى 6240 يوان (من 836 إلى 885 دولارا).

وتختلف أسعار هذه الأنواع من الوقود في الصين، في مختلف مناطق البلاد، وذلك وفقا لنسبة الدعم التي تقدمها الدولة لهذه المنطقة أو تلك.

وهذه المرة أعلى الأسعار ستكون في مدينة تشنغدو، وأدناها - في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم ومدينة شينينغ.

المصدر: تاس