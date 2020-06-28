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لأول مرة منذ 6 أشهر.. الشركات الصناعية بالصين تحقق نموا بالأرباح

مال وأعمال

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الشركات الصناعية بالصين تحقق نموا بالأرباح
Reuters
شنغهاي
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ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في مايو للمرة الأولى خلال ستة أشهر، ما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

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وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3% في أبريل، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2019.

ويتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة، التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع. لكن التعافي ليس متوازنا وما زال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا وركود عالمي.

وقال تشو هونغ، كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو "فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة".

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 1.84 تريليون يوان.

ولقي نمو أرباح مايو دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيمياويات والصلب.

(الدولار = 7.0770 يوان صيني)

المصدر: رويترز

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