السعودية ستحصل على 50% من حاجتها للكهرباء من الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال وزير الطاقة إن المملكة ستعلن قريبا عن مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر"لا تنسوا كوكبنا"، الذي ناقش الاستدامة البيئية ونظمته مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا على رغبة المملكة في التوسع في استخدام طاقة الرياح أيضا.

وأشار وزير الطاقة إلى أن العمل جار حاليا على تحليل مشروعات الطاقة الشمسية للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة في العالم في إنتاج وحدة الواط، والدخول في هذا المجال بتنافسية عالمية عالية.

وأضاف أن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج، بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 30%

عبر الطاقة المتجددة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد وقع في مارس عام 2018 على مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 غيغاواط في السعودية بحلول 2030.

المصدر: صحيفة المدينة السعودية