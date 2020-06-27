البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية

أعلن البنك المركزي الإيراني إنه سيدافع عن الريال الإيراني المتعثر في وجه المضاربات، وبدون ضخ عملة صعبة في السوق، وذلك ردا على تراجع العملة إلى مستويات منخفضة تاريخية هذا الأسبوع.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك، في وقت متأخر الجمعة: "لا يقوم أي بنك مركزي ملتزم ومطلع ببعثرة موارده في السوق في الفترات التي نرى فيها الاقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة الأجل".

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وأضاف همتي: "البنك المركزي سيتعامل بالتأكيد مع التقلبات القائمة على المضاربات، وأظهر الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أن الإدارة القوية للسوق ستحول دون حدوث اضطرابات".

وهوى الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، قبل أن يتعافى قليلا، وذلك بعد أيام من ازياد الضغوط الدبلوماسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران بمطالبتها بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن الحكومة تخلت إلى حد كبير عن سياسة ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة لدعم الريال منذ عام 2018 عندما خسر الريال زهاء 75 بالمئة من قيمته عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي وقرارها التالي بإعادة فرض عقوبات على طهران.

وذكرت مواقع متخصصة في أسعار الصرف، ومنها "بونباست دوت كوم" أن الريال ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار وسجل في السوق غير الرسمية نحو 192 ألفا أمس الجمعة بعدما تراجع إلى مستوى منخفض تاريخي عند 205 آلاف للدولار الواحد يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز