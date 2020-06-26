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وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم الاضطرابات

مال وأعمال

وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم الاضطرابات
Reuters
وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس
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قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، يوم الجمعة، إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام.

وجاءت تصريحات الوزير رغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ويلبور روس لشبكة "فوكس بيزنس": "من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة، لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي".

وأضاف: "ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد.. الاتجاه صعودي بقوة".

وأشار وزير التجارة الأمريكي إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

المصدر: رويترز

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