مؤتمر برلين يوفر أكثر من 1.2 مليار يورو للسودان

أعلن الاتحاد الأوربي عن توفير مبلغ 312 مليون يورو للسودان في عام 2020، دعما لبرامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج حماية الأسر.

وقال جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، ممثل الاتحاد الأوربي، أمس الخميس، إن هناك الكثير من البرامج التي يجب دعمها في السودان.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك دعم متواصل لبرامج السودان، مؤكدا على أن الاتحاد الأوربي بدأ مع فرنسا والنرويج في هذا الدعم، حيث قدموا دعما للسودان في مجال الكورونا والمساعدات الإنسانية.

وأعلن وزير خارجية ألمانيا 150 مليون يورو لعام 2020، وأعلنت بريطانيا 150 مليون جنيه إسترليني، وفرنسا 100 مليون يورو، وتعهدت السويد بـ 20 مليون يورو.

من جهتها، أعلنت الامارات العربية المتحدة أنها ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو، وأعلنت إسبانيا عن إعفاء 74 مليون يورو من ديونها على السودان، وتبرعت فوق ذلك بمبلغ 3 ملايين يورو.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مضاعفة دعمها للسودان 10 مرات مقارنة بعام 2019، ليصبح 356.2 مليون دولار.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية