أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مع تحسن المعنويات وسهم "لوفتهانزا" يقفز

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، يوم الخميس، حيث تعززت المعنويات بفضل تحسن في البيانات الاقتصادية ودعم جديد من البنك المركزي الأوروبي.

كما قفزت أسهم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" بعد أن وافق مساهم كبير على إنقاذ حكومي للشركة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة عند الإغلاق بعد جلسة متقلبة حيث صعدت مؤشرات قطاعات السيارات والخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين بين 1.6 و2.4 بالمئة، متصدرة المكاسب.

واكتسبت الأسهم زخما بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيتيح قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة العملة الموحدة من أجل دعم أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقفز سهم "لوفتهانزا" 7.1 بالمئة بعد أن تراجع المستثمر الملياردير هاينتس هرمان ثيله، عن معارضته لحزمة حكومية بتسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار) لإنقاذ شركة الطيران.

وتتضمن الخطة، التي نالت موافقة 98 بالمئة من مساهمي رأسمال الشركة الذين أدلوا بأصواتهم في اقتراع عبر الإنترنت، حصول برلين على حصة تبلغ 20 بالمئة في لوفتهانزا ومقعدين بمجلس الإدارة.

في غضون ذلك، وفي سابقة لشركة مدرجة على المؤشر "داكس" الألماني، انهارت شركة المدفوعات و"إيركارد" وسط ديون بنحو 4 مليارات دولار بعد أن كشفت عن فجوة ضخمة في دفاترها، وهوت أسهم الشركة 71.3 بالمئة، لكن المؤشر الألماني الغني بأسهم صناع السيارات ارتفع 0.7 بالمئة، مدعوما بالأداء القوي لأسهم دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو.

المصدر: رويترز