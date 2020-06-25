مسؤول في "طيران الإمارات" يعلن تراجع استراتيجيتها بعد فيروس كورونا

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن الناقلة الخليجية بحاجة إلى تعديل استراتيجيتها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف شبه تام لحركة النقل الجوي العالمية.

وصرح الرئيس التنفيذي عادل أحمد الرضا بأن طيران الإمارات بحاجة إلى تركيز أكبر على جلب مزيد من الزائرين إلى دبي.

وتعد المجموعة من أكبر شركات الرحلات الطويلة في العالم وقد نجحت على مدى 35 عاما في تحويل دبي إلى نقطة عبور رئيسية لمسافري الرحلات الدولية، الذين يتوقف معظمهم فيها لركوب رحلات إلى وجهات أخرى.

وقال مدير العمليات عادل أحمد الرضا في تصريح لـ"رويترز": "سيتعين علينا تعديل بعض جوانب النموذج التشغيلي.. إذ لا ريب أن ما كان نافعا لنا في الماضي لن ينفعنا في المستقبل".

وأضاف أن طيران الإمارات ستركز على جلب مزيد من المسافرين لزيارة دبي إلى جانب الاستمرار في "ربط أنحاء العالم" عن طريق نموذج مركز العمليات ذاته الذي عولت عليه لأكثر من ثلاثة عقود، علما أن طيران الإمارات لا تُسيّر إلا رحلات دولية.

وتعتزم الشركة أيضا إعادة فحص شبكتها والنظر في زيادة التعاون مع ناقلتها الحكومية الشقيقة فلاي دبي، حسبما ذكر الرضا.

وتدير الشركة حاليا أسطولا من الطائرات الضخمة عريضة البدن إيرباص إيه 380 وبوينغ 777، اضطرت إلى وقف تشغيل الكثير منها بسبب الجائحة.

وفي السياق أوضح المسؤول بأنه "وبالنظر إلى المستقبل، لا يمكننا مواصلة نشاط طويل الأجل بمثل هذا الأسطول"، مؤكدا أنهم يحتاجون لضخ أنواع أصغر.

وبيّن أن 115 طائرة "إيه 380" تملكها طيران الإمارات سيعود بعضها فقط إلى الخدمة هذا العام، وأن الشركة في محادثات مع إيرباص لتأجيل ثلاث طائرات من المقرر تسليمها هذا العام.

وأضاف أنه من غير الواضح إن كانت بوينغ ستسلم النسخة الجديدة من الطائرة 777، المعروفة باسم 777 إكس، العام القادم، وتابع قائلا "إن الشركة لا تجري محادثات لإلغاء أي طلبيات طائرات".

جدير بالذكر أن طيران الإمارات بدأت استئناف الرحلات إلى بعض الوجهات بالتزامن مع تخفيف الدول للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، كما ستسير رحلات لما يصل إلى 55 وجهة في يوليو و60 في أغسطس.

المصدر: رويترز