المانحون الغربيون يتعهدون بنحو 900 مليون دولار لدعم السودان

ذكر مسؤولون، اليوم الخميس، أن الدول الغربية تبرعت بنحو 900 مليون دولار في مؤتمر تستضيفه ألمانيا لدعم عملية الانتقال المتعثرة في السودان، ولمساعدته في التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية أسهمت بمبلغ 312 مليون يورو (349.94 مليون دولار).

وأضافوا أن الولايات المتحدة قدمت 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.

ومن المنتظر تقديم تبرعات أخرى في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا.

وحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية العام 2019، في أمسّ الحاجة للدعم الأجنبي.

المصدر: رويترز