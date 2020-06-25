تراجع معظم أسواق الخليج مع تزايد إصابات فيروس كورونا

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء المنطقة، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه العام مدعوما بأسهم البنوك ليغلق على ارتفاع طفيف.

وارتفع عدد حالات فيروس كورونا المستجد في دول الخليج العربية الست لمثليه في شهر إلى أكثر من 400 ألف مصاب، مع رفع أكبر اقتصادين في المنطقة هذا الأسبوع حظر التجوال الذي كان مفروضا لاحتواء تفشي المرض.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، وأغلق سهم مجموعة "سامبا المالية" مرتفعا 4.1 بالمئة قبل أن يطلب هو و"البنك الأهلي التجاري"، أكبر بنوك المملكة، من البورصة تعليق التداولات لجلسة واحدة قبيل إعلان مهم.

كما أغلق سهم "بنك الرياض" على صعود 3.4 بالمئة.

وكانت "رويترز" قد أوردت نقلا عن مصادر أن البنكين ("البنك الأهلي التجاري" "بنك الرياض") في المراحل المبكرة من محادثات اندماج، علما أن البنك الأهلي الذي أغلقت أسهمه مستقرة الخميس، تخلى عن خطط للاندماج مع "بنك الرياض" في ديسمبر 2019.

وفي الإمارات، فقد "مؤشر دبي" 0.6 بالمئة تحت وطأة انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة في سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" وتراجع نسبته 0.7 بالمئة لسهم "إعمار العقارية القيادي".

وبدأ بنك "الإمارات دبي الوطني"، أكبر بنوك دبي، إلغاء مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن عجلت أزمة فيروس كورونا بتسريحات كانت مزمعة، حسبما أوردته "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر.

ولم يتضح الحجم الكامل للتسريحات بعد، لكن مصدرا قدرها بنحو 10 بالمئة من العاملين، أي نحو 800 شخص.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر واحدا بالمئة، حيث نزل سهم "بنك أبوظبي الأول" 1.6 بالمئة.

أما في قطر، فقد تراجع المؤشر 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر بنوك الخليج، 1.6 بالمئة.

جدير بالذكر أن "فيتش" للتصنيفات الائتمانية قالت يوم الأربعاء إن البنوك القطرية تواجه خطر تقلبات في أوضاع التمويل الخارجي.

المصدر: رويترز