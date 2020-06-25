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انخفاض عائدات نفط السعودية 12 مليار دولار على أساس سنوي في أبريل

مال وأعمال

انخفاض عائدات نفط السعودية 12 مليار دولار على أساس سنوي في أبريل
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت قيمة صادرات السعودية من النفط بمقدار 65.4% في أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس إنه مقارنة مع مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيمياوية والبلاستيك، 23.5 بالمئة، أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

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وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام الجاري 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جهته قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.

(الدولار = 3.7505 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

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