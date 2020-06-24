علييف: متوسط ​​سعر النفط الأذري في يناير مايو بلغ 41 دولارا للبرميل

قال الرئيس الأذري إلهام علييف، إن متوسط ​​سعر نفط بلاده في الفترة بين يناير ومايو 2020، بلغ 41 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن سعر البرميل، في ميزانية البلاد لتلك الفترة كان 55 دولارا للبرميل، لذلك تراجعت واردات الميزانية العامة.

وذكر علييف، أن بسبب وباء كورونا المستجد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، بنسبة 1.7٪.

وقال: "هذا تراجع غير كبير، ولكن مؤشرات اقتصادنا كانت جيدة فعلا في بداية السنة. كانت لدينا خطط كبيرة وآفاق جيدة. وشاهدت جميع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، أن اقتصاد أذربيجان في عام 2020 يتطور بسرعة وتم الإعلان عن ذلك".

المصدر: إنترفاكس