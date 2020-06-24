تراجع المؤشر السعودي بسبب قيود الحج وبورصة مصر تغلق مرتفعة

أغلقت أسهم السعودية منخفضة اليوم عقب قرار المملكة تعليق استقبال الحجاج بسبب وباء كورونا، في حين تقدمت البورصة المصرية محققة المكاسب على نطاق واسع لمعظم أسهمها.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% متأثرا بخسارة سهم مصرف الراجحي 1.9% وهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.4%.

وأغلق مؤشر الأسهم في مصر مرتفعا 2.6%، إذ صعد 27 من 30 سهما على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل الذي تقدم اثنين بالمئة.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع حظر التجول الليلي الذي بدأ تطبيقه في 25 مارس اعتبارا من السبت القادم، وستعيد فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، مع تقييد أعداد المترددين عليها.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة بعد أن خسر سهم بنك دبي الإسلامي 1.8% وهبط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.1%.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن "بنك الإمارات دبي الوطني" بدأ خفض مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن عجل تأثير أزمة فيروس كورونا بتطبيق خطة تسريح عاملين.

وعلى الرغم من أن الحجم الكامل لعمليات التسريح لم يتضح حتى الآن، قال أحد المصادر إن "بنك الإمارات دبي الوطني" سينهي خدمات حوالي 10% من موظفيه، أي نحو 800 شخص.

وأضاف مؤشر أبوظبي 0.2% بفضل صعود سهم "الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك" 4.7%.

ونزل المؤشر القطري 0.4%، إذ انخفض سهم "شركة البتروكيماويات صناعات قطر" 1.2% وفقد سهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.7%.

وفي ما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية: انخفض المؤشر 0.7% إلى 7213 نقطة.

أبوظبي: صعد المؤشر 0.2% إلى 4330 نقطة.

دبي: نزول المؤشر 1% إلى 2099 نقطة.

قطر: تراجع المؤشر 0.4% إلى 9226 نقطة.

مصر: ارتفع المؤشر 2.6% إلى 11040 نقطة.

البحرين: استقرار المؤشر عند 1281 نقطة.

سلطنة عمان: استقر المؤشر عند 3525 نقطة.

الكويت: زيادة المؤشر 1.5% إلى 5669 نقطة.

المصدر: رويترز