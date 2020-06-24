واشنطن تدرس فرض رسوم على واردات من 4 دول أوروبية

تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، في ظل الخلاف بين شركاء التجارة حول مصنعي الطائرات.

وأفاد إشعار من مكتب الممثل التجاري الأمريكي بأنه يبحث تعديل قائمة منتجات دول معينة من الأعضاء الحاليين أو السابقين في الاتحاد الأوروبي والمعرضة حاليا لرسوم جمركية إضافية.

وقال إن المراجعة سببها خلاف الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خلصت في وقت سابق إلى أن أكبر مصنعين للطائرات في العالم حصلا على دعم غير عادل بمليارات الدولارات، وسمحت العام الماضي للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل الطائرات والخمور والأجبان، ردا على دعم لإيرباص اعتبر غير قانوني.

وقال الممثل التجاري الأمريكي إنه قد يعدل الرسوم المفروضة على مجموعة من منتجات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الاحتفاظ برسوم حالية أو زيادتها، ويفكر في فرض رسوم على منتجات أخرى من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بقيمة 3.1 مليار دولار تقريبا.

وتدرس منظمة التجارة العالمية أيضا منح الاتحاد الأوروبي حقوقا مماثلة لفرض رسوم إثر الدعم الذي حصلت عليه بوينغ واعتبرته غير مشروع.

المصدر: رويترز