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الذهب يسجل أعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2012

مال وأعمال

الذهب يسجل أعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2012
Globallookpress
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سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي 8 أعوام، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وإجراءات التحفيز النقدي من البنوك المركزية في العالم وسط مخاوف تعثر الاقتصاد.

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وصعد الذهب اليوم الثلاثاء في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1765.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% لتبلغ عند التسوية 1782 دولارا للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بحوالي 16% هذا العام مدعوما بإجراءات تحفيزية عالمية نظرا إلى أن الذهب الذي لا يدر عائدا، يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات.

وهبط مؤشر الدولار 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع البلاديوم 0.28% إلى 1943.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7% إلى 827.87 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.91 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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