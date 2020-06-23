الرئيس الروسي: متانة الاقتصاد الروسي ساهمت في استقرار الروبل خلال الجائحة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء باقتصاد بلاده، وقال إنه على الرغم من الوضع الصعب في أسواق المال والطاقة العالمية، إلا أن روسيا لم تشهد ارتفاعا في الأسعار.

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وقال في كلمة متلفزة، إنه تم ضمان استقرار الروبل خلال فترة وباء كورونا بفضل متانة الأعمدة الأساسية للاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أنه ورغم صعوبة الوضع في الأسواق الخارجية، إلا أن روسيا لم تشهد قفزة حادة في الأسعار، مضيفا أن التقلبات غير المتوقعة أثرت على العملة الروسية، إلا أن السلطات اتخذت إجراءات منعت من حدوث انخفاض حاد في الروبل "الذي عاد عمليا" إلى مستواه قبل الأزمة.

وأوضح أن ذلك كان أمرا حاسما لحماية مدخرات ودخل المواطنين، مشددا على أن استقرار الروبل تم ضمانه بسبب متانة الاقتصاد الروسي.

وأضاف، أن الكثير من الدول لم تنجح في تحقيق نفس النتائج في الاقتصاد الكلي وفي سوق العمل، وقال: "لقد استطعنا على عكس الكثيرين تجنب قفزة كبيرة في البطالة".

وأشار إلى أن حزمة الدعم التي تم تخصيصها للمواطنين والشركات في روسيا كانت غير مسبوقة من حيث حجم الأموال، وقال إنه "تم تحقيق ذلك بفضل الاحتياطيات المتراكمة ومؤشرات الاقتصاد الكلي المستقرة والسياسة المالية والنقدية المسؤولة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية".

المصدر: "تاس"