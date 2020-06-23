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سلطنة عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بكورونا

مال وأعمال

سلطنة عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بكورونا
Reuters
عمان تدشن برنامج قروض للشركات المتأثرة بكورونا
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أطلقت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، برنامجا طارئا لقروض بلا فائدة للشركات الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا، وخصوصا الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي للسلطنة نقلا عن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وتقوم العديد من الدول في العالم باتخاذ إجراءات لدعم مواطنيها وشركاتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، حيث تقدم بعض الدول قروضا ميسرة وإعفاءات ضريبة.

المصدر: "رويترز"

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