توقعات بتراجع الطلب على الدولار "كملاذ آمن"

توقع "دويتشه بنك" الألماني تراجع الطلب العالمي على الدولار باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين، وقال إن أسواق العملات تواجه حاليا "تيارات متعددة" وسط مخاوف من حدوث موجة كورونا ثانية.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للبنك في آسيا، سمير جويل في تصريحات لـ"سي إن بي سي" أمس: "يبدو أن الطلب العالمي على العملة الخضراء كملاذ وقت الأزمات يتراجع".

وحذر من أن تجدد تفشي جائحة كورونا، قد يضعف من قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وربما حتى أمام اليوان الصيني.

وأضاف، أن "ما يزيد الأمور تعقيدا، هو أن استراتيجية الخروج من العزل التي وضعتها واشنطن تبدو متواضعة بالمقارنة بدول العالم الأخرى، حيث تشير تقديرات البنك إلى أن غالبية المناطق الأوروبية على سبيل المثال ستفتح وتستأنف نشاطها الاقتصادي أسرع من الولايات المتحدة".

وفيما يتعلق باليوان الصيني، يرى خبير "دويتشه بنك"، أكبر البنوك الألمانية، أن "العملة الصينية شهدت استقرارا نوعا ما خلال الفترة الماضية في ظل توجه الدول لفتح الأسواق المالية تدريجيا وضخ المزيد من الأصول المقومة بالعملة المحلية ما يجعل التقديرات أكثر إيجابية لليوان".

المصدر: وكالات