الكويت والسعودية تخططان لاستئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة

قال مسؤول نفطي كويتي، إن بلاده والسعودية تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين، اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو المقبل.

وقال عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة "نفط الخليج الكويتية" إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو الجاري سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو المقبل.

و"نفط الخليج الكويتية" هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسمة عن الجانب الكويتي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله، وأن يصل إلى 175 ألفا بنهاية 2020.

وقال الشمري إن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يوميا في أول يوليو المقبل، ثم يصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين، وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس المقبل، ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.

وأصدرت "شيفرون العربية السعودية"، التي تشترك مع شركة نفط الخليج الكويتية في تشغيل حقل الوفرة، بيانا يقول إن الشركتين تتخذان استعدادات لاستئناف العمليات.

المصدر: "رويترز"