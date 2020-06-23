ترامب يناقض مستشاره ويعلن استمرار الاتفاق التجاري مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال قائما، مناقضا بذلك تصريحات لمستشاره التجاري بيتر نافارو، قال فيها إن الاتفاق انتهى قبل أن يتراجع عنها لاحقا.

وكتب ترامب عبر "تويتر" الاثنين: "نأمل أن تواصل الصين الالتزام بشروط الاتفاق".

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وما كان من نافارو بعد تغريدة ترامب، إلا أن تراجع عن تصريحه قائلا إنه اقتُطع من سياقه، مضيفا أن الاتفاق لا يزال ساريا.

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وكان نافارو أبلغ "فوكس نيوز" عندما سألته في وقت سابق عن الاتفاق بأنه "انتهى". وقال إن "نقطة التحول" جاءت عندما لم تعلم الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا إلا بعد مغادرة وفد صيني واشنطن في أعقاب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في 15 يناير.

وأضاف نافارو "لقد حدث ذلك (توقيع الاتفاق) في وقت كانوا قد أرسلوا فيه مئات الآلاف من الأشخاص إلى هذا البلد لنشر ذلك الفيروس، ولم نعلم بهذه الجائحة إلا بعد دقائق فقط من إقلاع تلك الطائرة (التي كانت تقل الوفد الصيني)".

وتراجعت الأسواق المالية بعد تصريحاته لتعود للانتعاش بعد إصداره بيانا قال فيه إنها "اقتطعت من سياقها إلى حد بعيد".

وقال "لا علاقة لها بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، التي تظل سارية. إنما كنت أتحدث فقط عن نقص ثقتنا حاليا في الحزب الشيوعي الصيني بعدما كذب بشأن أصل الفيروس الصيني وابتلى العالم بالجائحة".

وتراجعت العلاقات الصينية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في سنوات منذ أن ضربت جائحة كورونا الولايات المتحدة بقوة لتصبح صاحبة أعلى معدل إصابات ووفيات ناجمة عنها في العالم.

المصدر: "رويترز"