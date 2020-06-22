صعود النفط أكثر من 2% متأثرا بتراجع الإمداد وتخفيف الإغلاق

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة الاثنين، مدعومة بتقلص إمدادات الخام من منتجين رئيسيين، فيما يستمر تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، وهي العقود الأكثر نشاطا في جلسة اليوم 90 سنتا أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مؤشر إلى الإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.

وقفزت عقود برنت والخام الأمريكي كليهما، حوالي 9 بالمئة الأسبوع الماضي، بدعم من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل العام، واستئناف النشاط الاقتصادي.

المصدر: رويترز